Больше 3 тыс кубометра снега вывезли с улиц Барнаула

СЕГОДНЯ 09:37 2018-11-28T09:37:30+03:00

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В ночь на 28 ноября с улиц Барнаула вывезли 3,4 тыс кубометра снега. На дороги высыпали 283 тонны песчано-соляной смеси. Всего на очистки улиц использовали 102 единицы снегоуборочной техники.

- В ночную смену вывозили снег с проспекта Ленина на участке от площади Октября до улицы Северо-Западной, улиц Димитрова, Молодежной, площадей Советов, Сахарова, Октября. В Железнодорожном районе устраняли гололед, снег, формировали снежный вал для снегопогрузчика на проспектах Строителей, Калинина, Красноармейском, площади Победы, улицах А.Петрова, Свердлова, Гущина, Новороссийской, Г.Исакова, Воронежской, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

В среду, 28 ноября, на уборке дорог от снега задействовано 66 единиц техники, в том числе три пескоразбрасывателя, 12 коммунальных машин, два трактора со щетками и 13 тракторов с ковшами, один автогрейдер, два бульдозера. Пять фронтальных погрузчиков, три снегопогрузчика и 20 самосвалов сегодня работают на погрузке и вывозе снега из города на снегоотвалы.

88 дворников и 39 грузчиков предприятия вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта, лестничные марши.