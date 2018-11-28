В Барнауле перекроют дороги из-за эстафеты огня Всемирной зимней универсиады

СЕГОДНЯ 08:40 2018-11-28T08:40:23+03:00

Ограничение будет действовать 8 декабря с 16.00 до 18.30

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В Барнауле 8 декабря перекроют дороги из-за эстафеты огня Всемирной зимней универсиады. Ограничение будет действовать по маршруту пробега факелоносцев с 16.00 до 18.30.

- Перекроют четную и нечетную стороны проспекта Ленина в границах улиц Мамонтова и Молодежной, а также улицу Молодежную на участке между проспектами Ленина и Социалистическим, проспект Социалистический от Молодежной до Мерзликина, - сообщает городская администрация.

Движение автобусов в этот период будет организовано по следующим схемам:

по маршрутам №1, 10, 19, 20, 24, 25, 27 35, 53, 110, 144: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр кт Социалистический – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршрутам;

по маршруту №55: пл.Победы – пр-кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр кт Красноармейский – пл.Победы;

по маршрутам №33, 109, 109оп: …пр-кт Калинина – пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту, в обратном направлении: …пр кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Калинина, далее – по маршрутам;

по маршруту №6: …пр-кт Ленина – ул.Советская – пр-кт Комсомольский – ул.Анатолия, в обратном направлении: ул.Анатолия – пр-кт Комсомольский – ул.Советская – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №29: …пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр кт Красноармейский – ул.Аванесова, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Аванесова – пр-кт Красноармейский – пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №41: пр-кт Ленина – пр-кт Строителей – пр кт Красноармейский – ул.Партизанская, далее – по маршруту, в обратном направлении: …ул.Партизанская – пр-кт Красноармейский, пр-кт Строителей – пр-кт Ленина, далее – по маршруту;

по маршруту №78: …пр-кт Строителей – пр-кт Красноармейский – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – пр кт Красноармейский – пр-кт Строителей, далее – по маршруту;

по маршруту №40: …ул.Пушкина – пр-кт Социалистический – ул.Ползунова – пр-кт Красноармейский – ул.Мамонтова – Новый мост, далее – по маршруту, в обратном направлении – по маршруту;

по маршруту №57: ...ул.Ползунова – пр-кт Социалистический – ЛДП «Спартак-2», в обратном направлении: ЛДП «Спартак-2» – пр кт Социалистический – ул.Пушкина – пр-кт Красноармейский, далее – по маршруту.