СЕГОДНЯ 08:01 2018-11-28T08:13:59+03:00

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Устали от приема обычных слабительных(1)? "Фибралакс Эвалар" научит кишечник работать как часы, восстанавливая его регулярную работу для ежедневного комфортного освобождения без слабительных.

Фибралакс - 100% натуральное(2) лекарство на основе оболочек семян подорожника. Благодаря своему составу, это удивительное лекарство выполняет сразу несколько функций:

- Восстанавливает регулярную работу кишечника, устраняя даже хронические запоры

- Облегчает симптомы геморроя

- Способствует росту полезной микрофлоры как пребиотик(3)

- Очищает кишечник: выводит «шлаки» и токсины, а также избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов(3)

Важно: "Фибралакс" можно назначать беременным и кормящим женщинам(4).

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(1) Не содержащих растворимые пищевые волокна.

(2) По действующим компонентам.

(3) Свойства входящих в состав растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника.

(4) По назначению врача.

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