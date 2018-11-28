"Фибралакс Эвалар" научит кишечник работать как часы
Устали от приема обычных слабительных(1)? "Фибралакс Эвалар" научит кишечник работать как часы, восстанавливая его регулярную работу для ежедневного комфортного освобождения без слабительных.
Фибралакс - 100% натуральное(2) лекарство на основе оболочек семян подорожника. Благодаря своему составу, это удивительное лекарство выполняет сразу несколько функций:
- Восстанавливает регулярную работу кишечника, устраняя даже хронические запоры
- Облегчает симптомы геморроя
- Способствует росту полезной микрофлоры как пребиотик(3)
- Очищает кишечник: выводит «шлаки» и токсины, а также избыточный сахар, холестерин и соли тяжелых металлов(3)
Важно: "Фибралакс" можно назначать беременным и кормящим женщинам(4).
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(1) Не содержащих растворимые пищевые волокна.
(2) По действующим компонентам.
(3) Свойства входящих в состав растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника.
(4) По назначению врача.
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