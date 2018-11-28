Два землетрясения произошло на Алтае

СЕГОДНЯ 08:00 2018-11-28T08:01:58+03:00

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В Республике Алтай произошло очередное землетрясение. Сейсмическая активность была зарегистрирована в среду, 28 ноября, около семи утра по местному времени.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", магнитуда составила 3.0. В эпицентре, который находился в 240 километрах к юго-востоку из Горно-Алтайска, магнитуда колебаний составила 3.4

Наиболее близко к эпицентру землетрясения расположены села Кызыл-Таш и Курай. При такой магнитуде жители могли почувствовать небольшие толчки.

Это уже второе землетрясение за последние несколько дней на Алтае. Предыдущее произошло 26 ноября. Тогда магнитуда составила 3.1.

Напомним, самое сильное землетрясение на Алтае произошло в сентябре 2003 года недалеко от Кош-Агача. Магнитуда главного толчка составила 7,3. В последующие дни сейсмостанции зарегистрировали еще около 140 сейсмических толчков. В Республике Алтай было повреждено 1889 жилых домов, в которых проживало более 7 тыс. человек, а также 25 школ, 16 больниц, 7 котельных, дорожное полотно Чуйского тракта. Практически полностью был разрушен поселок Бельтир.