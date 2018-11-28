Хоккеисты «Алтая» обыграли на выезде курганский «Юниор»

СЕГОДНЯ 06:56 2018-11-28T06:56:14+03:00

На двоих соперники забросили в этом матче 13 шайб

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Хоккеисты «Алтая» провели очередной матч в рамках Первенства ВХЛ. Накануне, 27 ноября, барнаульцы сыграли в Кургане с местным «Юниором».

Уже в начале встречи защитник «Алтая» Дмитрий Козлов вывел свою команду вперед, реализовав большинство.

В середине первого периода хозяева площадки восстановили равновесие в счете. На 17-й минуте встречи все тот же Козлов оформил дубль, причем защитник снова забил, когда барнаульцы играли в большинстве. Под занавес стартового игрового отрезка игрокам «Юниора» удалось сравнять счет – 2:2.

Во втором периоде характер игры не изменился. Обе команды в этот вечер сделали акцент на атаке, что и привело к обилию заброшенных шайб.

Сначала «Юниору» удалось выйти вперед, но спустя чуть более трех минут Владислав Янцен в третий раз огорчил голкипера курганской команды. Чуть больше минуты прошло после этого события, как «Юниор» повел со счетом 5:3.

Два досадных провала в обороне не сломили волю игроков «Алтая». Усилиями Дмитрия Ковязина и Алексея Разумова барнаульцы вернулись в игру. Более того, в концовке второго периода Дмитрий Козлов оформил хет-трик, а «Алтай» снова вышел вперед – 6:5.

В заключительном игровом отрезке голы забивали только барнаульцы. По очереди отличились Дмитрий Ковязин и Артем Евстифеев.

В итоге «Алтай» одержал победу со счетом 8:5. Сегодня, 28 ноября, команды проведут повторную встречу.