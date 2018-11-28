Новые снегоходы поступили в особо охраняемые природные территории Алтая

СЕГОДНЯ 06:41 2018-11-28T06:41:53+03:00

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Для удобной и оперативной работы в особо охраняемые природные территории Алтайского края передали новые снегоходы.

В частности снегоходы приобрели для заказников «Бобровский» и «Чинетинский». Для нужд сотрудников в 2017-2018 годах были приобретены семь снегоходов «Polaris WIDETRAK LX» и пять снегоходов «Тайга».

- Это позволило в полной мере участвовать в борьбе с нарушителями режима особой охраны, - говорят в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

По информации ведомства, только за десять месяцев этого года государственные инспекторы составили 220 протоколов. Ущерб, который нанесли нарушители, оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Справка

Заказник «Бобровский» площадью 21 927,48 га был создан в 1972 году для сохранения борового ландшафта правобережной части бассейна реки Оби. На его территории обитают бобры, белки, ондатры, норки, колонки, выдры, барсуки, лисицы, косули, лоси и другие.

Заказник «Чинетинский» был создан в 1976 году. Он в частности служит для сохранения мест естественного обитания норки, выдры, медведя, барсука, лисицы, рыси, путей миграции косули, восстановления численности лося, соболя, глухаря и так далее.