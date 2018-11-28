Флавоноиды защищают человека от заболеваний кишечника

СЕГОДНЯ 06:33 2018-11-28T06:33:50+03:00

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По механизму действия флавоноиды можно отнести к антиоксидантам, обрывающим цепи, веществам, молекулы которых более реакционноспособны, чем их радикалы.

Содержание биофлавоноидов в растительном сырье — важнейший показатель его биологической ценности. Флавоноидсодержащие растения — единственный источник сырья для получения природных Р-витаминных препаратов, обладающих антиоксидантными свойствами. Так, в фармацевтической практике широко используются катехины из листьев чая, гесперидин — из отходов цитрусовых, рутин из листьев гречихи.

Большое значение имеют флавоноиды в мясоконсервной промышленности. Флавонолы, дигидрофлавонолы и катехины могут применяться для стабилизации пищевых жиров благодаря своим антиоксидантным свойствам, а также вполне могут использоваться в качестве заменителей синтетических консервантов. Полифенольные вещества в качестве пищевых добавок могут улучшать вкусовые и потребительские качества различных продуктов питания.

В группу флавоноидных соединений входит рутин. Этот витамин защитит человека от заболеваний кишечника, желудка и является отличной профилактикой болезней гипертонического характера. Благодаря рутину ускоряется заживление ран, снижается уровень холестерина в крови, который вреден для человека, предотвращаются аллергические реакции, нормализуется уровень инсулина и многое другое. Самыми главными «производителями» рутина считаются цитрусовые фрукты, зеленый чай, клюква и прочее.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится определение содержания флавоноидных соединений по рутину в растительном сырье спектрофотометрическим методом.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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