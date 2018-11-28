Житель Первомайского района ответит за убийство 13-летней давности

СЕГОДНЯ 06:30 2018-11-28T06:30:36+03:00

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Житель Первомайского района Алтайского края ответит за преступление, совершенное 13 лет назад. Тогда подозреваемому удалось избежать наказания, поскольку в суде сторона обвинения не смогла доказать его вину.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в январе 2005 года в жилом доме одного из сел Первомайского района обнаружили тело 42-летней женщины с признаками насильственной смерти. Тогда по обвинению в совершении этого преступления задержали сожителя погибшей. Через какое-то время с него сняли обвинение, поскольку не удалось доказать его причастность к совершению преступления.

Спустя 13 лет следователи возобновили производство этого уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Предварительно установлено, что 13 лет назад обвиняемый и его гражданская супруга находились в гостях у знакомых, где распивали спиртные напитки. По дороге домой мужчина из ревности избил свою сожительницу. От побоев женщина скончалась на следующий день.

Обвиняемый как и раньше отрицает свою причастность к преступлению. Несмотря на это уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.