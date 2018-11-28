2018-11-28T06:12:56+03:00
Общество

В пятерку лучших студентов России вошла девушка из Барнаула

САПОЖКОВА Александра
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Фото с сайта alt.ranepa.ruФото с сайта alt.ranepa.ru
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Олеся Милоданова, студентка 4 курса алтайского филиала Президентской академии (РАНХиГС), приняла участие в очном этапе Всероссийского конкурса «Студент года». Конкурс проходил с 21 по 24 ноября в Казани.

Как сообщили в филиале академии, за звание студента года боролись участники из 32 субъектов России. Они продемонстрировали знания и умения в пяти испытаниях: самопрезентации, интервью, «Тотальном диктанте», «Битве лидеров» и эссе. Олеся, по итогам всех туров, набрала 79,85 балла и вошла в первую пятерку участников.

«Студент года» – это первая национальная премия, учрежденная Минобразования РФ и Российским союзом молодежи. Главная цель – выявить и поддержать студентов, имеющих особые достижения в области творчества, науки, спорта, журналистики, молодежной политики, общественной деятельности.

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