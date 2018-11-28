2018-11-28T04:37:06+03:00
Общество

В Барнауле мальчик провалился в занесенный снегом люк

Иван ОЛЕКСЮК
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Возле барнаульского Аграрного университета мальчик провалился в открытый люк. Провал был занесен снегом, поэтому ребенок его не заметил. К счастью, школьник угодил в него всего лишь одной ногой и не пострадал.

- Сегодня в люк около Аграрного университета провалился одной ногой мальчик, лет 10 -12 , прохожие помогли ему. Лицам, отвечающем за данную территорию, просьба проверить люк, т.к. здесь очень большой трафик людей, - пишут пользователи в сообществе «Барнаул 22».

Что это был за люк, была ли там вода или, к примеру, стоки, не уточняется.

- Надо было хотя бы ногой снег раскидать на самой яме люка, чтобы другие не попались, - пишут жители в социальной сети.

- У меня брат проваливался в коллектор в 4 года... Давно, правда, больше 30 лет назад... Просто шел из детского сада, рисовал квадратики палкой на снегу и наступал на них. А под одним из квадратов люк был открытый. Хорошо, мужик какой-то рядом шел, помог, вытащил. Но я даже представлять не хочу, что мама в тот момент испытала, - поделилась Анжелика Пантелеева.

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