В Барнауле продолжит работать аварийная поликлиника в поселке Восточный

СЕГОДНЯ 16:48 2018-11-27T16:48:22+03:00

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Министерство здравоохранение Алтайского края решило не закрывать поликлинику в поселке Восточный, которая находится в аварийном состоянии.

Как пояснили в ведомстве, медицинскую помощь в поселке получает в филиале Детской городской больницы №1 Барнаула, которая находится на проспекте Строителей. На этой площадке работают все узкие специалисты, представлен полный перечень диагностических процедур, что очень удобно для маленьких пациентов и их родителей. Это выгодно отличает поликлинику от филиала в поселке Восточный. Дело в том, что прием ведется в помещении, которое требует капитального ремонта. После того, как жители Восточного взбунтовались закрытием поликлиники, с ними встретились представители регионального минздрава и приняли решение о продолжении работы данного участка.

- Сейчас специалистами прорабатываются различные варианты улучшения условий обслуживания в поликлинике. Например, рассматривается вопрос о доработке взаимодействия врача филиала и основной базы, а также организации возможности забора биоматериала для проведения клинических и биохимических исследований, - пояснили в ведомстве.