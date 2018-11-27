2018-11-27T15:30:58+03:00
Происшествия

Жительница Бийска похитила у соседа золотую цепочку

Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали 42-летнюю жительницу Бийска, которая похитила у соседа золотую цепочку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в полицию обратился 58-летний житель Бийска, у которого после визита гостей пропала золотая цепочка стоимостью 20 тысяч рублей. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража» и принялись расследовать его. Полицейские установили, кто и когда приходил к мужчине в гости и начали опрашивать этих людей.

Вскоре по подозрению ювелирного изделия была задержана 42-летняя соседка мужчины. Под грузом предъявленных доказательств женщина призналась, что во время совместного застолья она тайно взяла цепочку и спрятала ее в коробе электрощита, планируя впоследствии продать. Там цепочку и обнаружили. Надеясь на смягчение наказания, задержанная написала явку с повинной. Расследование уголовного дела продолжается.

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