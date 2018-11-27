Барнаул встал в девятибалльных пробках вечером 27 ноября

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-27T14:02:43+03:00

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Вместе с установлением зимней погоды, в Барнауле стали почти традицией пробки по вечерам. Вот и сейчас город вынужден стоять в пробках, достигающих девяти баллов.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», затруднено движение в районе ТРЦ «Галактика», по улицам Челюскинцев и Ядринцева в сторону проспекта Строителей. Пробка образовалась и на улице Гоголя от проспекта Красноармейского до Ленина, на проспекте Ленина от площади Октября до ТРЦ «Пионер», по улице Матроса, по улице Северо-Западной от проспекта Ленина до проспекта Калинина. Как всегда, небольшой затор на Ленточном шоссе перед улицей Власихинской, на улице Малахова в районе улицы Балтийской, ТРЦ «Весна».

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