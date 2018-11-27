Более 4 км в Барнауле составит маршрут эстафеты огня зимней Универсиады

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-27T13:39:21+03:00

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Протяженность маршрута следования эстафеты огня зимней Универсиады по Барнаулу составит 4 километра 106 метров. Она пройдет в следующую субботу, 8 декабря.

По словам организаторов, эстафета будет включать 25 этапов. Она начнется со встречи огня на набережной Оби в 16.30, а завершится через час зажжением чаши на площади Сахарова.

Соответственно, факелоносцами станут 25 человек. Они прошли конкурсный отбор, который состоялся весной. Среди тех, кому посчастливится прикоснуться к священному огню, будет единственный в истории российского мужского биатлона чемпион мира и олимпийский чемпион в индивидуальной гонке Сергей Тарасов, участница Олимпийских игр Ольга Сементина (Кузюкова), журналист «Комсомольской правды» - Барнаул» Анна Сёмина и многие другие. Им предстоит пронести факел по проспекту Ленина, улице Молодежной и проспекту Социалистическому до главной городской сцены.

По ходу следования факелоносцев установят баннеры с символикой зимней Универсиады. За порядком будут следить сотрудники МВД, Росгвардии и МЧС, а также около 70 добровольцев.

Завершится эстафета праздничным концертом на площади Сахарова. Начало в 17.30.