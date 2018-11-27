Алтайскому театру драмы имени В.М. Шукшина исполнилось 97 лет

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-27T13:01:47+03:00

Сегодня в театре почти 160 сотрудников, в труппе – 40 актеров Фото: Олег УКЛАДОВ

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Старейший театр на Алтае – краевой театр драмы имени В.М. Шукшина – отмечает 97-ой день рождения.

Именно 27 ноября 1921 барнаульские любители искусства Мельпомены праздновали открытие Первого государственного театра, ставшего первым профессиональным театром Алтайской губернии. Свою деятельность театр начал на сцене Народного дома, который с 1922 года стал именоваться БДТ – Барнаульским драматическим театром. 27 ноября 1921 года на сцене Первого гостеатра давали популярную пьесу Григория Ге «Трильби», созданную по роману англичанина Джорджа Дюморье из жизни богемы. Всего в афише первого сезона значились более 40 постановок.

Сегодня в театре почти 160 сотрудников, в труппе – 40 актеров, четверо из которых удостоены высокого звания «Заслуженный артист России», один – звания «Народный артист России». Работы и актеры театра трижды признавались лауреатами национальной театральной Премии «Золотая Маска» в 2009, 2011, 2014 годах.