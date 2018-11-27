2018-11-27T12:24:27+03:00
Происшествия

Убивший барнаульскую учительницу отправится в колонию на 15 лет

Громкий инцидент произошел в марте 2017 года
Дарья САВЕНКО
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Наталья ЛапшинаНаталья ЛапшинаФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Жителя Барнаула Александра Никифорова признали виновным в убийстве учительницы Натальи Лапшиной, и приговорили к 15 годам лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Алтайскому краю, Никифоров познакомился в интернете с Лапшиной, которая работала преподавателем в одной из школ города. В марте прошлого года он предложил новой знакомой прогуляться по лесу недалеко от города. При этом мужчина заранее подготовил план разбойного нападения, взяв с собой пистолет.

Находясь в лесу он выстрелил женщине в спину. Наталья умерла на месте. Забросав тело ветками, Никифоров забрал ее личные вещи, в том числе, банковские карты. С них он снял более 69 тысяч рублей. Труп женщины нашел охотник, проверявший в сосновом бору ловушки на птиц.

Барнаулец своей вины не признал, утверждая, что случайно выстрелил в женщину, однако следствием собраны неопровержимые доказательства его вины. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Суд приговорил Никифорова к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

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