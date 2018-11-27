Футболисты бийского «Строителя» выиграли чемпионат и кубок края

СЕГОДНЯ 12:08 2018-11-27T12:08:29+03:00

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Игроки бийского футбольного клуба «Строитель» сумели сделать хороший подарок себе и своим болельщикам в год 65-летия образования команды. В сезоне – 2018 бийчане оформили золотой дубль, выиграв в чемпионате и кубке Алтайского края.

Подробный материал о футбольном клубе «Строитель» опубликовал «Бийский рабочий». Выиграв все возможные турниры в наукограде, в 2013 году бийчане впервые приняли решение участвовать в краевых соревнованиях. «Строитель» начал с места в карьер. В первом для себя сезоне на региональном уровне команда завоевала второе место в чемпионате края, а на следующий год взяла золотые медали.

В 2015 году бийский «Строитель» стал обладателем Кубка Алтайского края. В 2017 году бийчане вновь становятся чемпионами региона, а в юбилейный для себя год повторяют этот успех, присовокупив к нему победу в Кубке края.

– Мы очень серьезно готовились к этому сезону. В начале года определили команде задачи. Главной нашей целью была победа в чемпионате и кубке края. Ну и хороший состав – дружный, дисциплинированный, честолюбивый коллектив, объединенный серьезной задачей. И хороший тренер – он уже получил опыт и постоянно продолжал развиваться и расти. Все это послужило достижению высокой цели, – рассказал руководитель футбольного клуба «Строитель» Аркадий Тумашев.

По его словам настало время, когда команде нужно двигаться дальше и выступать уже на уровне чемпионата Сибири, но для этого нужна финансовая поддержка.