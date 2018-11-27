2018-11-27T12:02:26+03:00
Экономика

В АКЗС недовольны «выхлопом» курортного сбора в Белокурихе

Бюджет получил 15,7 миллионов рублей вместо обещанных 35 миллионов
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Бюджет получил 15,7 миллионов рублей вместо обещанных 35 миллионовБюджет получил 15,7 миллионов рублей вместо обещанных 35 миллионовФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитету по бюджету и налогам совместно со Счетной палатой Алтайского края оценить итоги первого года работы закона о курортном сборе в Белокурихе. По его мнению, поступлений от туристов намного меньше, чем ожидалось.

- Когда мы принимали законопроект, разработчики прогнозировали поступления по этой статье в размере 35 миллионов рублей по итогам первого года, сейчас по факту бюджет получил 15,7 миллионов. Соответственно, нужно разобраться, почему произошло такое расхождение,- сказал Романенко. - Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора или исполнительская дисциплина находится не на должном уровне или наш пакет законов нуждается в корректировке по итогам правоприменительной практики. Курортный сбор при надлежащем исполнении может обеспечить существенный для Белокурихи вклад в бюджет, поэтому за такими вещами нужно четко следить.

Работу по анализу поручено провести до 21 января 2019 года. Не исключено, что по его итогу, будут предложены поправки в региональное законодательство.

Напомним, что Алтайский край стал одним из четырех пилотных российских регионов, где ввели курортный сбор – 30 рублей с человека в сутки. Уже в следующем году он повысится до 50 рублей. Собранные деньги направят на реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Барнаул встал в девятибалльных пробках вечером 27 ноября
Более 4 км в Барнауле составит маршрут эстафеты огня зимней Универсиады
Алтайскому театру драмы имени В.М. Шукшина исполнилось 97 лет
Алтайский край присоединился ко Всероссийской неделе приемов граждан
Убивший барнаульскую учительницу отправится в колонию на 15 лет
«Гнездо» «человека-паука» повисло над жителями Камня-на-Оби
Футболисты бийского «Строителя» выиграли чемпионат и кубок края
Трое жителей Алтайского края срубили 142 пихты к Новому году
18-летний барнаулец попался на распространении порно с несовершеннолетней
Алтайские синоптики передают мокрый снег и ветер
Житель Барнаула украл семь дорожных знаков
До 62 тысяч рублей вырастет детское пособие в Алтайском крае
Виктор Томенко продолжил перестановки в правительстве