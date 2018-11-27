В АКЗС недовольны «выхлопом» курортного сбора в Белокурихе

СЕГОДНЯ 12:02 2018-11-27T12:02:26+03:00

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Председатель АКЗС Александр Романенко поручил комитету по бюджету и налогам совместно со Счетной палатой Алтайского края оценить итоги первого года работы закона о курортном сборе в Белокурихе. По его мнению, поступлений от туристов намного меньше, чем ожидалось.

- Когда мы принимали законопроект, разработчики прогнозировали поступления по этой статье в размере 35 миллионов рублей по итогам первого года, сейчас по факту бюджет получил 15,7 миллионов. Соответственно, нужно разобраться, почему произошло такое расхождение,- сказал Романенко. - Может быть, был допущен просчет в процедуре взимания сбора или исполнительская дисциплина находится не на должном уровне или наш пакет законов нуждается в корректировке по итогам правоприменительной практики. Курортный сбор при надлежащем исполнении может обеспечить существенный для Белокурихи вклад в бюджет, поэтому за такими вещами нужно четко следить.

Работу по анализу поручено провести до 21 января 2019 года. Не исключено, что по его итогу, будут предложены поправки в региональное законодательство.

Напомним, что Алтайский край стал одним из четырех пилотных российских регионов, где ввели курортный сбор – 30 рублей с человека в сутки. Уже в следующем году он повысится до 50 рублей. Собранные деньги направят на реконструкцию, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.