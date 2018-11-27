2018-11-27T11:21:27+03:00
Происшествия

Трое жителей Алтайского края срубили 142 пихты к Новому году

Они планировали продать деревья в Барнауле
Дарья САВЕНКО
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Они планировали продать деревья в БарнаулеОни планировали продать деревья в БарнаулеФото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские задержали в Республике Алтай троих жителей Алтайского края, которые срубили почти 150 пихт.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай, в полицию обратился сотрудник Турочакского лесничества, который рассказал о том, что в урочище «Чель» неизвестные рубят лес. Стражи порядка выехали на место и увидели там черных лесорубов и 142 сваленных пихты.

Как стало известно, идея о том, что можно срубить пихты и продать их к Новому году, пришла на ум 38-летнему жителю Барнаула. Он нанял двух жителей Алтайского края, совместно с которыми приехал в республику. Выбрав место, где пихты попышнее, они наняли грузовой автомобиль и трактор, однако не успели вывезти деревья в Барнаул – их заметил проезжающий мимо сотрудник лесничества, который и позвонил в полицию.

В ведомстве отмечают, что ущерб, причиненный лесному фонду, оценивается в более чем 130 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере».

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