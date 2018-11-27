18-летний барнаулец попался на распространении порно с несовершеннолетней

СЕГОДНЯ 11:09 2018-11-27T11:09:36+03:00

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18-летний барнаулец пойдет под суд за распространение порнографии, главной героиней которого стала 13-летняя девочка.

Следствие установило, что прошлым летом молодой человек в интернете познакомился с 13-летней девочкой. Во время общения он уговорил ее сделать фото и видео порнографического характера с ее участием.

- В обмен на это он обещал ей перечислить десять тысяч рублей, а также подарить новый сотовый телефон известной марки, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Однако новый знакомый свои обещания не выполнил. Более того, он разместил фото и видео в интернете. Доступ к ним был у неограниченного круга лиц, в том числе у знакомых этой девочки. Вдобавок к этому, за удаление информации он требовал у самой школьницы денег.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. На стадии предварительного следствия молодой человек своей вины не признал. Он заявлял, что девочка сама прислала ему фото и видео. Однако доказательств оказалось достаточно. Барнаульцу инкриминируют изготовление порнографических материалов и вымогательство.