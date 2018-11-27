Алтайские синоптики передают мокрый снег и ветер

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-27T11:02:58+03:00

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В ближайшие сутки синоптики передают ухудшение погоды – в ночь на 28 ноября в Алтайском крае ожидаются мокрый снег и ветер.

Помимо этого, прогнозируется метель, гололед, усиление ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -7...12 градусов, в южных и предгорных районах похолодает до -15...-20 градусов. Днем ожидается +1...-4 градуса, местами в восточных районах до -9 градусов.

Спасатели предупреждают, что такая погода может стать причиной возникновения ЧС и происшествий, обусловленных нарушениями в работе транспорта, обрывами линий электропередачи и авариями на трансформаторных подстанциях, падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций. Особую опасность представляют трассы. При сильной метели лучше отложить поездку, а если это невозможно, то уменьшить скорость до 10-20 километров в час, ехать при ближнем свете фар и внимательно следить за дорогой.