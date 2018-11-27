2018-11-27T10:44:32+03:00
Происшествия

Житель Барнаула украл семь дорожных знаков

Дарья САВЕНКО
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Полицейские возбудили уголовное делоПолицейские возбудили уголовное делоФото: Дарья САВЕНКО
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Полицейские краевой столицы задержали местного жителя, который похитил семь дорожных знаков.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в отдел полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу обратился представитель городской администрации, которой и принадлежат украденные дорожные знаки. Он указал, что ущерб составил около 4 тысяч рублей.

Вскоре стражи порядка задержали вора. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Барнаула. Он уже дал признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

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