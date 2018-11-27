Житель Барнаула украл семь дорожных знаков
Полицейские краевой столицы задержали местного жителя, который похитил семь дорожных знаков.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, с заявлением в отдел полиции по Центральному району УМВД России по Барнаулу обратился представитель городской администрации, которой и принадлежат украденные дорожные знаки. Он указал, что ущерб составил около 4 тысяч рублей.
Вскоре стражи порядка задержали вора. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Барнаула. Он уже дал признательные показания. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).
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