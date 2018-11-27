До 62 тысяч рублей вырастет детское пособие в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 10:02 2018-11-27T10:02:09+03:00

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В следующем году в Алтайском крае вырастет минимальный размер пособия по беременности и родам. В муниципалитетах с районным коэффициентом 20% он достигнет 62302,80 рубля.

Как сообщили в Алтайском региональном отделении Фонда социального страхования России, по сравнению с 2018 годом минимальный размер пособия по беременности и родам у нас в регионе увеличится почти на 700 рублей. С учетом увеличения в новом году МРОТ до 11 280 рублей, за 140 дней отпуска по беременности и родам будущие мамы получат минимум 51 919 рублей. С учетом районных коэффициентов, которые действуют в Алтайском крае, минимальная выплата в муниципалитетах с районным коэффициентом 15% увеличится до 59706,85 рубля, а в муниципалитетах с районным коэффициентом 20% - до 62302,80 рубля. К последним относятся более 20 районов Алтайского края.

Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком, исходя из нового МРОТ, в России составит 4512 рублей. В Алтайском крае минимальный размер пособия увеличится до 5188,80 (с районным коэффициентом 15%) и 5414,40 рубля (с районным коэффициентом 20%).