Сын зарезал отца в алтайском селе
Под стражу в ближайшее время заключат 36-летнего жителя села Шипуново, который подозревается в убийстве своего отца.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в ночь на 27 ноября между сыном и его отцом произошла ссора. Пожилому мужчине не нравилось, что его сын нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. Сыну надоело это выслушивать и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь отца. Мужчина скончался на месте.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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