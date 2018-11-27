Сын зарезал отца в алтайском селе

СЕГОДНЯ 08:44 2018-11-27T08:46:49+03:00

В ближайшее время его заключат под стражу Фото: Дарья САВЕНКО

В ближайшее время его заключат под стражу

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Под стражу в ближайшее время заключат 36-летнего жителя села Шипуново, который подозревается в убийстве своего отца.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в ночь на 27 ноября между сыном и его отцом произошла ссора. Пожилому мужчине не нравилось, что его сын нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. Сыну надоело это выслушивать и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь отца. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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