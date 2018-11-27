2018-11-27T08:46:49+03:00
Происшествия

Сын зарезал отца в алтайском селе

В ближайшее время его заключат под стражу
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В ближайшее время его заключат под стражуВ ближайшее время его заключат под стражуФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Под стражу в ближайшее время заключат 36-летнего жителя села Шипуново, который подозревается в убийстве своего отца.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в ночь на 27 ноября между сыном и его отцом произошла ссора. Пожилому мужчине не нравилось, что его сын нигде не работает, ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет спиртным. Сыну надоело это выслушивать и он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в грудь отца. Мужчина скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). В настоящее время мужчина задержан, следствием готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также

В Хабарском районе мужчина забил сожительницу поленьями

31-летний житель Хабарского района предстанет перед судом за смерть своей сожительницы (подробнее).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До 62 тысяч рублей вырастет детское пособие в Алтайском крае
Кадровые изменения произошли в Правительстве Алтайского края
На Алтае в сельской школе восстановили отопление
«Молодая Гвардия» провела пикет в защиту пенсионеров, пострадавших от управляющей компании
450 кг конины не выпустили из Алтайского края в Казахстан
На Горе отключат светофоры
В Алтайском крае начнут следить за состоянием аттракционов
В Хабарском районе мужчина забил сожительницу поленьями
Куда жаловаться на сосульки в Барнауле
Снег и потепление ожидаются в Барнауле в ближайшие дни
Двоих мужчин задержали в Алтайском крае за незаконную рубку сосен
Шестилетний мальчик погиб в алтайском селе от удара током
Жителей Алтайского края приглашают пройти тест на ВИЧ-инфекцию
Барнаульский кот носит татуировку в виде ангела
Опасную кашу нашли в одной из алтайских больниц
Студент угнал машину, потому что не было денег на такси
В Алтайском крае восстанавливают уничтоженный паводком мост
«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний
Дворец спорта в Барнауле могут открыть к новогодним праздникам
В Барнауле подростка избили бейсбольной битой у ЦУМа
Житель алтайского села перевел мошенникам 11 тысяч рублей