2018-11-27T07:59:39+03:00
Общество

На Алтае в сельской школе восстановили отопление

Дети смогли вернуться к учебе
Дарья САВЕНКО
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В понедельник, 26 ноября, в Хлопуновской школе Шипуновского района из-за низких температур отменили занятия. Сегодня, 27 ноября, дети вернулись к учебе. Об этом «ПОЛИТСИБРУ» заверила председатель комитета по образованию администрации Шипуновского района Ирина Пикина.

- На сегодняшний день температура в классах составляет от 15 до 17 градусов. Еще чуть-чуть – и будет норма в соответствии с требованиями СанПиН, то есть от 18 градусов в учебных кабинетах. Ремонтная бригада сегодня еще раз приедет в школу, посмотрит, а вообще ремонтные работы проводили неделю назад в выходные дни 17-18 числа. Специалисты обследовали здание, полностью сливали в воду с системы отопления, переваривали трубы в трех кабинетах, там, где были проблемы. Необходимые работы были проведены, и потребовалось время, неделя, на то, чтобы система заново заработала, - прокомментировала Пикина.

В сельской школе учится 91 ребенок. СМИ обратили внимание на эту проблему после того, как открытое письмо опубликовали в сообществе «Barnaul 22». Родители написали о том, что температура воздуха в классах не поднимается выше +12 градусов. Из-за этого уроки постоянно приходится сокращать до 30 минут, а в отдельные дни до 20 минут.

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