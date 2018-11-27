450 кг конины не выпустили из Алтайского края в Казахстан

СЕГОДНЯ 06:42 2018-11-27T06:42:59+03:00

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Сотрудники пограничного управления ФСБ совместно со специалистами регионального управления Россельхознадзора не выпустили с территории Алтайского края 450 кг конины, которую пытались вывезти в Республику Казахстан.

Инцидент произошел 17 ноября. Информация о нарушении поступила от пограничной службы. По их данным в Славгородском районе появился перевозчик с большой партией конины – 450 килограммов.

- Ее везли из села Табуны в Павлодар. Перевозчиком являлся гражданин Республики Казахстан. Ветеринарного сертификата Таможенного союза, который подтверждал был безопасность груза, у него не оказалось, а это является грубым нарушением, - сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Согласно установленным правилам, всю партию мяса не пустили через границу. Более того, в соответствии с требованиями закона, ее вернули в место отправки.