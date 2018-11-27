На Горе отключат светофоры
В Барнауле, в районе Горы, во вторник, 27 ноября, на несколько часов отключат светофоры на одном из перекрестков.
Как сообщают в пресс-центре администрации краевой столицы, в частности светофоры отключат в районе пересечения Змеиногорского тракта и улицы Горнолыжной (район горнолыжного комплекса «Авальман»).
- Автоматический регулировщик дорожного движения будет отключен с 13 до 16 часов, - уточняют в мэрии.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ. В связи с этим водителям стоит быть внимательнее на данном участке, пропускайте пешеходов и соблюдайте скоростной режим. Последний пункт в особенности будет не лишним с учетом состояния дорожной сети. В эти дни отмечается сильный гололед и данный район не исключение.
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