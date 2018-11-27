2018-11-27T05:01:42+03:00
Общество

В Алтайском крае начнут следить за состоянием аттракционов

Дарья САВЕНКО
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Работающие в Алтайском крае аттракционы, а их всего более 700, войдут в список объектов плановых (рейдовых) осмотров и обследований.

Как сообщает «ПОЛИТСИБРУ», прошедшим летом на федеральном уровне был принят закон, согласно которому полномочия по надзору за техническим состоянием аттракционов передаются на уровень регионов. На ближайшей сессии АКЗС, которая запланирована на 29 ноября, депутаты уточнят и зафиксируют в краевом законодательстве эти изменения.

Теперь, аттракционы будут проверять по плану один раз в три года или внепланово по обращениям. Контроль технического состояния аттракционов будет компетенцией инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

Если депутаты поддержат законопроект, то он вступит в силу с 27 января следующего года.

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