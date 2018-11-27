2018-11-27T04:18:23+03:00
Общество

Куда жаловаться на сосульки в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Барнаульцев предупреждают о возможном падении сосулек и снега с крышБарнаульцев предупреждают о возможном падении сосулек и снега с крышФото: Дарья САВЕНКО
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Из-за потепления, которое ожидается в Барнауле в ближайшие дни, возрастает вероятность падения сосулек и снега с крыш домов.

В городском комитете жилищно-коммунального хозяйства просят при выходе на улицу обращать внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крышах. Важно не игнорировать ограждения и предупреждающие об опасности схода снежных масс, а также не оставлять рядом автомобиль, детские коляски и санки.

Если на крыше многоквартирного дома скопились снег, наледь и сосульки, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае ее бездействия можно позвонить в диспетчерские службы в районных администрациях:

Железнодорожный район – 62-56-95;

Индустриальный район – 47-51-83;

Ленинский район – 54-44-49;

Октябрьский район – 24-74-98;

Центральный район – 63-08-25;

либо в городской комитет жилищно-коммунального хозяйства – 37-05-32, 37-05-06.

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