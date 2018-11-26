Двоих мужчин задержали в Алтайском крае за незаконную рубку сосен

СЕГОДНЯ 17:12 2018-11-26T17:12:59+03:00

Вероятно, они таким образом готовились к Новому году

Изменить размер текста: A A

Двое жителей села Ляпуново Угловского района Алтайского края незаконно спилили четыре сосны, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, двое мужчин 1979 и 1997 годов рождения спилили сосны на одном из лесных производственных участков и готовили их к вывозу.

Скорее всего они довели бы задуманное до конца, но их заметили неравнодушные к живой природе односельчане. В итоге они сообщили о произошедшем в органы внутренних дел.

В качестве доказательств полицейскими были изъяты бензопила, сортименты сосны и спилы деревьев, используемые для проведения экспертизы.

В настоящее время по данному факту проводится сбор доказательств, устанавливается сумма ущерба. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.