СЕГОДНЯ 15:52 2018-11-26T15:52:08+03:00

Шестилетний мальчик погиб в алтайском селе от удара током Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

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Шестилетний мальчик погиб от удара электрическим током в одном из сел Первомайского района Алтайского края. Это произошло после того, как ребенок прикоснулся к стене у себя дома.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, трагедия произошла в субботу, 24 ноября. Во время игры мальчик, ничего не подозревая, прикоснулся к стене, в которой находился фрагмент металлического профиля, соприкасающийся с электропроводом.

От удара электрическим током ребенок скончался на месте происшествия до приезда врачей «скорой помощи».

Следствием предварительно установлено, что отец ребенка самостоятельно проводил в доме ремонт и делал монтаж электропроводки.

В настоящее время следствием назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.