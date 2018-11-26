Шестилетний мальчик погиб в алтайском селе от удара током
Шестилетний мальчик погиб от удара электрическим током в одном из сел Первомайского района Алтайского края. Это произошло после того, как ребенок прикоснулся к стене у себя дома.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, трагедия произошла в субботу, 24 ноября. Во время игры мальчик, ничего не подозревая, прикоснулся к стене, в которой находился фрагмент металлического профиля, соприкасающийся с электропроводом.
От удара электрическим током ребенок скончался на месте происшествия до приезда врачей «скорой помощи».
Следствием предварительно установлено, что отец ребенка самостоятельно проводил в доме ремонт и делал монтаж электропроводки.
В настоящее время следствием назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.