Жителей Алтайского края приглашают пройти тест на ВИЧ-инфекцию

СЕГОДНЯ 15:10 2018-11-26T15:10:26+03:00

Бесплатная акция будет проходить в Барнауле, Бийске и Рубцовске

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Жители Алтайского края смогут бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Специальная акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом, пройдет в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края, уже завтра, 27 ноября, барнаульцы смогут сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус в ТРЦ «Пионер» по адресу: пр. Ленина, 102, 4-й этаж, с 15.00 до 18.00.

30 ноября такое же мероприятие пройдет в Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по адресу: ул. Партизанская, 187, с 14.00 до 16.00.

1 декабря проведение акции перенесется в «Краевой дворец молодёжи» по адресу: ул. Юрина, 204, с 17.00 до 19.00.

3 декабря желающие узнать свой ВИЧ-статус смогут посетить «Барнаульский лицей железнодорожного транспорта по адресу ул. Профинтерна, 14, с 14.00 до 16.00.

В Бийске тестирование на ВИЧ-инфекцию проводят с 1 ноября по 28 декабря каждую среду и пятницу в филиале «Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» по адресу: ул. Горно-Алтайская, 66, с 9-00 до 12.00.

В Рубцовске акция будет проходить с 4 по 6 декабря, с 12.30 до 14.30 ежедневно в «Клинико-диагностическом центре.

Сдать экспресс-тест на ВИЧ можно анонимно и бесплатно.