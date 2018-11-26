Барнаульский кот носит татуировку в виде ангела

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-26T14:00:15+03:00

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Барнаульский кот породы сфинкс носит татуировку в виде ангела. Его фото опубликовано на странице одной из тату-студий в Инстаграме.

Хозяин кота рассказал, что его любимцу 4,5 года. И эта татушка для него вторая. Первую «набили» три года назад. Процедуры проходили под общим наркозом и под строгим наблюдением ветеринаров.

- Наркоз можно делать не раньше, чем в полтора года. За питомца не боялись, так как ветеринар каждый день усыпляет котов, у него огромный опыт, - рассказал хозяин сфинкса.

Раны у котов заживают в течение двух дней, особенно если использовать специальные заживляющие средства.

Скриншот со страницы www.instagram.com/barnaul_ink/

Как пишет «Политсибру», татуирование животного является законным деянием и не попадает под статью уголовного кодекса «Жестокое обращение с животными». Но с другой стороны боль от этого процесса неизбежна.

- Речь идет о безответственности хозяина. Ради своей прихоти, ради «прикольности» он причиняет животному, пусть и временную, но боль. Животное испытывает ее в момент создания тату, несмотря на наркоз. И процесс заживления является шоком, - высказала свое мнение заведующая барнаульским приютом «Ласка» Софья Куликова.

Тату-мастер Михаил Тау также негативно высказался насчет подобных экспериментов.

- Если кошка мне человеческим голосом скажет сделать ей тату, я сделаю. А если пришел хозяин с таким желанием, то хочется сказать: «Пусть кошка выбирает рисунок, я его вам набью». Я считаю татуирование животных неэтичным. У них может выступить аллергия или наступить анафилактический шок.