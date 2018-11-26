Опасную кашу нашли в одной из алтайских больниц

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-26T13:45:28+03:00

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Специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю нашли в одной из районных больниц опасную для здоровья кашу.

В пресс-службе регионального ведомства рассказывают, что подозрительную крупу обнаружили в КГБУЗ «Кытмановская центральная районная больница». Администрация закупила для своих нужд партию быстроразваривающейся крупы первого сорта. Как показала проверка, она не соответствует требованиям нормативных документов.

- На тот период, когда проводилась экспертиза товара, всю крупу поместили на хранение в отдельное помещение склада, где были соблюдены все условия, исключающие доступ к ней, - поясняют в пресс-службе Россельхознадзора.

В целом, же, если бы подтвердилось, что крупа действительно опасная, то в соответствии с требованием федерального закона, ее следовало ты утилизировать или уничтожить. Так и получилось. Результаты экспертизы были неутешительные – вся партия гречки оказалась токсичной.