Студент угнал машину, потому что не было денег на такси

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-26T13:20:25+03:00

Все что у него было он спустил на алкоголь

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В Республике Алтай 18-летний студент угнал машину, потому что после застолья не осталось денег на такси.

Инцидент произошел в Горно-Алтайске. Хозяин автомобиля приехал к своей подруге поздно ночью. Закрыл замок передней двери машины, но не проверил закрылась ли она, так как до этого он плохо защелкивался.

Уже под утро мимо проходил 18-летний житель республиканской столицы. Он шел из кафе домой. Во дворе увидел автомобиль и решил проверить откроется дверь или нет. Так и произошло. Замок действительно оказался открыт.

- Парень сел руль, вырвал провода замка зажигания и, соединив их, завел двигатель. После чего поехал домой, однако по дороге его остановил экипаж ДПС, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Конечно же, при нем не оказалось водительского удостоверения. Помимо этого за рулем он был в пьяном виде. Когда студента доставили в отделение, в этот момент туда позвонил хозяин машины и сообщил об угоне. Молодой человек был вынужден во всем сознаться. Полицейским он рассказал, что автомобиль ему понадобился для того, чтобы доехать до дома, так как денег на такси у него не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело.