В Алтайском крае восстанавливают уничтоженный паводком мост

СЕГОДНЯ 12:52 2018-11-26T12:52:06+03:00

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Дорожная служба приступает к возведению нового моста на месте прежнего, уничтоженного паводком. Он располагается в Алтайском районе Алтайского края.

Как сообщают в пресс-службе Министерства строительства, транспорта, ЖКХ региона, подрядчиком выступает «Барнаульское ДСУ-4». К работам дорожники приступили в ноябре. Новый мост должен соединить две части райцентра, в котором на данный момент проживает около 15 тысяч человек. До того, как объект сдадут, людям придется переходить реку по временному переходу. Помимо этого организован альтернативный проезд для транспорта.

- Объект будет выполнен из железобетона, его протяженность составит 50 метров, а грузоподъемность – 14 тонн, – говорит Николай Данилин, директор ДСУ, – в настоящее время завершен демонтаж старого объекта, мы уже приступили к бетонированию четвертой сваи в первой опоре.

До конца года подрядчик планирует сформировать свайное поле и насадки. Монтаж пролетов начнется уже в январе. Сдать мост должны летом 2019 года.

Напомним, в общей сложности паводок 2018 года повредил 46 мостов на территории Алтайского края. Их восстановлением занялись еще в мае. Так как проблемных объектов много, ремонт завершился к началу будущего года, а вот строительство только к осени. На все работы выделено более 230 миллионов рублей.