«Уральские авиалинии» вошли в тройку лучших российских авиакомпаний

СЕГОДНЯ 12:47 2018-11-26T12:48:00+03:00

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Второй год подряд авиакомпания «Уральские авиалинии» получает престижную премию National Geographic Traveler. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала обладателем премии National Geographic Traveler Awards 2018, заняв третье место в номинации «Лучшая российская авиакомпания».

Премия организована журналом «National Geographic Traveler». Посетители сайта nat-geo.ru с июня по октябрь отдавали свои голоса в номинациях, связанных с путешествиями и отдыхом. В голосовании приняли участие 268 тысяч пользователей. Восьмая церемония вручения наград Премии National Geographic Awards 2018 состоялась 21 ноября в Москве в восьмой раз.