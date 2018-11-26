СЕГОДНЯ 12:39 2018-11-26T12:42:31+03:00

Дворец спорта в Барнауле могут открыть к новогодним праздникам Фото: Олег УКЛАДОВ

На это решение надеются в алтайском крайсовпрофе

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Очередное судебное заседание по поводу барнаульского Дворца зрелищ и спорта назначено на 18 декабря. В Алтайском краевом отделении профсоюзов выражают надежду, что к Новому году объект продолжит свою работу в нормальном режиме.

В частности таким мнением с журналистами «Вести-Алтай» поделился председатель Алтайского краевого совета профсоюзных организаций Иван Панов. Он заявил, что здание исправно. Оно отапливается и находится под охраной. Также выполняются текущие ремонтные работы.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что власти региона готовы заняться Дворцом зрелищ и спорта, но при условии передачи объекта в краевую собственность.

Напомним, что Дворец зрелищ и спорта закрыли в августе 2018 года по решению суда из-за нарушений норм пожарной безопасности.