2018-11-26T10:45:00+03:00
Происшествия

В Барнауле подростка избили бейсбольной битой у ЦУМа

Школьника с сотрясением госпитализировали
Иван ОЛЕКСЮК
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В Барнауле пострадал подросток. Его избили 24 ноября бейсбольной битой возле ЦУМа. У мальчика оказалось сотрясение и ушиб головного мозга, его срочно госпитализировали в отделение нейрохирургии.

- Четверо мальчишек дурачились и закинули шапку одного из товарищей на крышу остановочного павильона. После чего они нашли палку и пытались эту шапку достать. В это время в сторону машины, припаркованной возле ЦУМа, шла компания молодых людей. Они решили навести порядки и стали отчитывать подростков, используя нецензурные выражения. Пострадавший пытался урегулировать конфликт и попытался рассказать, что произошло и чем они заняты. В ответ на это один из молодых людей достал из автомобиля бейсбольную биту и три раза ударил подростка по голове. После чего компания спокойно села в машину и уехала в неизвестном направлении, - сообщает «МК на Алтае» со ссылкой на маму пострадавшего парня.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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