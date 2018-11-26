Житель алтайского села перевел мошенникам 11 тысяч рублей
Житель села Новоалейское Третьяковского района Алтайского края перевел мошенникам 11 тысяч рублей. Как выяснилось позже, это произошло при достаточно курьезных обстоятельствах.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина разместил в Интернете объявление о продаже автомобиля. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который предложил перевести задаток – 25 тысяч рублей. Для этого он попросил продавца машины пройти к ближайшему банкомату и сделать ряд манипуляций.
Позже мужчина пояснил, что чувствовал подвох и поэтому взял с собой банковскую карту, на которой не было денег. После того, как он под диктовку сделал операции в банкомате, с другой его банковской карты пропали 11 тысяч рублей.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.