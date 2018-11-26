2018-11-26T10:42:22+03:00
Происшествия

Житель алтайского села перевел мошенникам 11 тысяч рублей

При этом мужчина догадывался, что его пытаются обмануть
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель алтайского села перевел мошенникам 11 тысяч рублейЖитель алтайского села перевел мошенникам 11 тысяч рублейФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель села Новоалейское Третьяковского района Алтайского края перевел мошенникам 11 тысяч рублей. Как выяснилось позже, это произошло при достаточно курьезных обстоятельствах.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, мужчина разместил в Интернете объявление о продаже автомобиля. Через некоторое время ему позвонил неизвестный, который предложил перевести задаток – 25 тысяч рублей. Для этого он попросил продавца машины пройти к ближайшему банкомату и сделать ряд манипуляций.

Позже мужчина пояснил, что чувствовал подвох и поэтому взял с собой банковскую карту, на которой не было денег. После того, как он под диктовку сделал операции в банкомате, с другой его банковской карты пропали 11 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

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