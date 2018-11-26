2018-11-26T09:50:39+03:00
Происшествия

Жителя Алтайского края задержали за незаконное хранение наркотиков

Мужчина прятал у себя в сарае более 300 граммов марихуаны
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жителя Алтайского края задержали за незаконное хранение наркотиковЖителя Алтайского края задержали за незаконное хранение наркотиковФото: предоставлено пресс-службой
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Житель села Красноярка Поспелихинского района Алтайского края может лишиться свободы за незаконное хранение наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, полицейские обнаружили, что 59-летний мужчина хранил в хозяйственной постройке вещество растительного происхождения. После проведенной экспертизы было установлено, что это марихуана, общий вес которой составил 324 грамма. Задержанный пояснил, что собрал коноплю в сентябре этого года около своего дома. Как водится в таких ситуациях, мужчина заявил, что хранил марихуану исключительно для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Если суд подтвердит вину мужчины в незаконном хранении наркотиков, ему грозит от трех до десяти лет лишениях свободы. Известно, что ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

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