«Долой гробы на курьих ножках!» В Барнауле жильцы аварийных домов вышли не пикет

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-26T09:37:24+03:00

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Жители ветхого и аварийного жилья вышли на пикет в Барнауле 24 ноября. Акцию организовало алтайское отделение ЛДПР.

Горожане держали плакаты с лозунгами: «Долой гробы на курьих ножках!», «Сегодня трещина – завтра смерть!», «Потолок-убийца в тюрьму не сядет», «Чиновник! Сколько нам еще жить в страхе?!», «А на наши похороны коммунальщики скинутся?» и другими.

Жительница дома по ул. Смирнова, 79 рассказала, что их дом признали аварийным в 2015 году, когда в стене образовалась трещина. А теперь дом больше чем на метр ушел в землю, и его будто разрывает. Но при этом ничего не делается.

- Администрация лично мне клялась, что в течение двух лет дом пойдет под снос. А теперь нас уверяют, что угроза для жизни устранена. Между тем, новые стяжки стреляют так, что люди иногда выскакивают на улицу. Есть видео, как двигается стена…, - рассказала Надежда Ковтун.

Сейчас в очереди на расселение 152 дома. Хотя в реальности их гораздо больше. А сумма на расселение в 2019 году предусмотрена еще меньше, чем в 2018-м.

- И даже эти полторы сотни домов мы не сумеем расселить на выделяемые из городской казны средства. Без края и федерального центра нам не решить эту проблему, – прокомментировал депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин.

Также отмечается, что процедура признания дома аварийным – сложная, и часто для жильцов становится невозможной.

После пикета ЛДПР подготовит резолюцию, которую направят губернатору Виктору Томенко и депутату фракции ЛДПР в Госдуме Елене Строковой, курирующей край, пишет «Политсибру».