Более 8 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Барнаула за выходные
Дорожные службы Барнаула продолжают устранять последствия снежной бури, которая обрушилась на краевую столицу в минувшие выходные.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь от снега расчищают центральные магистрали, дороги, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта, также расчищают подъезды к социально-значимым объектам, остановки и подходы к пешеходным переходам.
За минувшие выходные 24 и 25 ноября силами «Автодорстроя» с дорог Барнаула вывезли 8371 кубометр снега. На городских улицах работало до 162 единиц снегоуборочной техники в сутки.
Сегодня, 26 ноября, на уборке снега в столице Алтайского края задействовано 64 единицы техники.
В работе по расчистке города от снега задействованы 83 дворника и 37 грузчиков.
МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.