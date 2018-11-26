2018-11-26T09:33:44+03:00
Общество

Более 8 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Барнаула за выходные

Дорожники продолжают устранять последствия стихии
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Более 8 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Барнаула за выходныеБолее 8 тысяч кубометров снега вывезли с дорог Барнаула за выходныеФото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожные службы Барнаула продолжают устранять последствия снежной бури, которая обрушилась на краевую столицу в минувшие выходные.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь от снега расчищают центральные магистрали, дороги, по которым проходят основные маршруты общественного транспорта, также расчищают подъезды к социально-значимым объектам, остановки и подходы к пешеходным переходам.

За минувшие выходные 24 и 25 ноября силами «Автодорстроя» с дорог Барнаула вывезли 8371 кубометр снега. На городских улицах работало до 162 единиц снегоуборочной техники в сутки.

Сегодня, 26 ноября, на уборке снега в столице Алтайского края задействовано 64 единицы техники.

В работе по расчистке города от снега задействованы 83 дворника и 37 грузчиков.

МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов быть осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.

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