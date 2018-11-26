2018-11-26T09:11:53+03:00
Происшествия

Мужчина с красным рюкзаком пропал в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
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ОриентировкаОриентировкаФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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47-летний Владимир Чепрасов пропал в Барнауле. О его местонахождении не известно с 21 ноября, сообщается в группе «Лиза Алерт» «Вконтакте».

Приметы мужчины: плотное телосложение, рост 170 сантиметров, короткие седые волосы, карие глаза.

В день исчезновения он был одет в серый пуховик с капюшоном и опушкой, синюю шапку, синие джинсы, коричневые ботинки. С собой у него был красный рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, позвоните по тел. 8-800-700-54-52 или 112.

Ранее разыскивался еще один житель Барнаула - 43-летний Дмитрий Джумома. Он пропал 20 ноября. Сегодня, 26 ноября, группе «Лиза Алерт» появилось сообщение о том, что мужчина найден живым.

Также найден живым житель Рубцовска Максим Березутский. Его искали с 18 до 22 ноября.

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