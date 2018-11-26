2018-11-26T07:44:29+03:00
Спорт

Барнаульский конькобежец завоевал «золото» на этапе Кубка мира

Это его вторая медаль с соревнований
Анна СЕМИНА
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Сборная России в центре (фото: со страницы altaisport.ru/post/16489)Сборная России в центре (фото: со страницы altaisport.ru/post/16489)
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Барнаульский конькобежец Виктор Муштаков, выступающий в составе сборной России, на втором этапе Кубка мира в Японии завоевал золотую медаль.

Накануне, 25 ноября, в Томакомае завершился второй этап престижных соревнований. В воскресенье состоялся розыгрыш медалей в командном спринте. В состав сборной России вошли Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов и наш земляк Виктор Муштаков.

Как сообщает пресс-служба управления спорта и молодежной политики Алтайского края, в итоге наши мужчины завоевали «золото». Их победное время - 1.23,540. На втором месте расположились представители Голландии (1.23,640), «бронза» у канадцев (1.24,230).

Напомним, эта медаль уже вторая награда Муштакова на данном этапе Кубка мира. Ранее он стал обладателем «серебра» в гонке на 500 метров.

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