Жительница Барнаула купила суши с плесенью
Жительница Барнаула испортила себе аппетит, после того, как купила суши с плесенью.
Об инциденте она сообщила в популярном интернет-паблике «Черный список Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По словам девушки, сет «Галактика» она приобрела на фуд-корте в ТРЦ «Огни».
- Поначалу все показалось нормально как по весу, так и визуально, но когда начали есть роллы, поняли, что мясо не свежее, расковыряли один, а мясо с плесенью! Не советую никому и никогда брать! Отвратительно! – негодует горожанка.
В последствии оказалось, что еще не вся рецептура соблюдена. Как ей показалось, в роллах «Филадельфия» вместо сыра добавили «безвкусный аналог».
Правда, нашлись и защитники того отдела, которые признались, что не единожды брали сам роллы и ничего подобного не замечали. Прозвучала и версия о том, что это вовсе не плесень на мясе, а остатки икры тобико.
Девушка также рассказала, что возвращать товар не стала.
- Я не обращалась к ним, думаю за этим последовало бы долгое и бессмысленное разбирательство, на которое у меня, к сожалению, нет времени, - пишет она.