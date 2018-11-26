2018-11-26T09:10:44+03:00
Общество

Жительница Барнаула купила суши с плесенью

Возвращать товар она не стала
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/blacklist_barnaulФото: со страницы vk.com/blacklist_barnaulФото: Анна СЕМИНА
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Жительница Барнаула испортила себе аппетит, после того, как купила суши с плесенью.

Об инциденте она сообщила в популярном интернет-паблике «Черный список Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По словам девушки, сет «Галактика» она приобрела на фуд-корте в ТРЦ «Огни».

- Поначалу все показалось нормально как по весу, так и визуально, но когда начали есть роллы, поняли, что мясо не свежее, расковыряли один, а мясо с плесенью! Не советую никому и никогда брать! Отвратительно! – негодует горожанка.

В последствии оказалось, что еще не вся рецептура соблюдена. Как ей показалось, в роллах «Филадельфия» вместо сыра добавили «безвкусный аналог».

Правда, нашлись и защитники того отдела, которые признались, что не единожды брали сам роллы и ничего подобного не замечали. Прозвучала и версия о том, что это вовсе не плесень на мясе, а остатки икры тобико.

Девушка также рассказала, что возвращать товар не стала.

- Я не обращалась к ним, думаю за этим последовало бы долгое и бессмысленное разбирательство, на которое у меня, к сожалению, нет времени, - пишет она.

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