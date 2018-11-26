Из-за непогоды пассажиры провели сутки в аэропорту Барнаула

СЕГОДНЯ 07:11 2018-11-26T07:40:25+03:00

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Пассажиры авиарейса SU-1433 «Барнаул – Москва» авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь в субботу, 24 ноября, провели сутки в аэропорту краевого центра из-за непогоды.

- Более 150 человек вылетели в воскресенье в 20.15. Задержка рейса составила более 24 часов. Люди были обеспечены питанием и размещены в гостинице, - сообщил «РИА Новости» представитель аэропорта.

Также сообщается, что сейчас аэропорт Барнаула работает в штатном режиме. Он принял и отправил все задержанные московские рейсы

Напомним, в Алтайском крае третьи сутки держится непогода: сильные порывы ветра, снег, метель, плохая видимость.

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