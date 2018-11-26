Концерт имитатора Челентано задержали в Барнауле на 2,5 часа
Барнаульским зрителям, которые купили билеты на концерт одного из лучших имитаторов Адриано Челентано – Маурицио Швейцера, пришлось запастись терпением. Концерт задержали на 2,5 часа из-за опоздания артиста.
Как выяснилось, Барнаул из-за сложных метеорологических условий не мог принять самолет, в котором летел Маурицио Швейцер. Как рассказали очевидцы, шоу пусть и с большим опозданием, но все-таки состоялось. Концерт закончился около полуночи.
Справка «КП»:
Маурицио Швейцер – считается лучшим имитатором Адриано Челентано во всем мире. Артист не только отличается портретным сходством с маэстро, но и умело копирует его мимику, движения и даже голос.
Известно, что Маурицио Швейцер родился на одной улице с Адриано Челентано, они и сейчас живут неподалеку друг от друга. Отмечается, что в России концерты Швейцера пользуются большой популярностью.