2018-11-26T06:52:51+03:00
Звезды

Концерт имитатора Челентано задержали в Барнауле на 2,5 часа

Самолет, в котором летел артист, не мог совершить посадку из-за сложных метеоусловий
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Барнаульским зрителям, которые купили билеты на концерт одного из лучших имитаторов Адриано Челентано – Маурицио Швейцера, пришлось запастись терпением. Концерт задержали на 2,5 часа из-за опоздания артиста.

Как выяснилось, Барнаул из-за сложных метеорологических условий не мог принять самолет, в котором летел Маурицио Швейцер. Как рассказали очевидцы, шоу пусть и с большим опозданием, но все-таки состоялось. Концерт закончился около полуночи.

Справка «КП»:

Маурицио Швейцер – считается лучшим имитатором Адриано Челентано во всем мире. Артист не только отличается портретным сходством с маэстро, но и умело копирует его мимику, движения и даже голос.

Известно, что Маурицио Швейцер родился на одной улице с Адриано Челентано, они и сейчас живут неподалеку друг от друга. Отмечается, что в России концерты Швейцера пользуются большой популярностью.

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