Два новых кинозала откроют в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 05:02 2018-11-26T05:02:46+03:00

Торжественные мероприятия по этому поводу пройдут в Славгороде и Завьялово

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Торжественное открытие двух современных 3D-кинозалов ожидают жители Славгорода и районного центра Завьялово. Мероприятия намечены на 29 ноября.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры Алтайского края, на оснащение кинозалов современным оборудованием из федерального бюджета по программе Фонда кино каждому муниципалитету выделили около пяти миллионов рублей. Также на эти цели выделили деньги из местных бюджетов.

В Славгороде на реконструкцию зрительного зала городского Дома культуры, где откроют кинозал, из городского бюджета выделили 4,6 миллиона рублей. Здесь провели ремонт и установили новые кресла.

На переоборудование зрительного зала районного Дома культуры в селе Завьялово потратили около семи миллионов рублей.

До конца 2018 года современные 3D-кинозалы откроют в Заринске, а также райцентрах Родино и Романово.