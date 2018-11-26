Барнаульский «Университет» обыграл «Тюмень» в повторном матче

СЕГОДНЯ 04:17 2018-11-26T04:19:59+03:00

Алтайская команда находится на восьмом месте в турнирной таблице

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Барнаульский «Университет» провел повторный выездной матч против «Тюмени» в рамках Высшей лиги «А» чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Первый сет сложился в пользу алтайской команды – 25:22. Вторую партию выиграла «Тюмень» – 25:20. Во многом определяющей оказалась третья партия. Ее со счетом 26:24 выиграли волейболисты «Университета», что дало им дополнительную психологическую уверенность.

В четвертом сете как таковой борьбы не получилось. Барнаульцы уверенно победили в этой партии со счетом 25:16, таким образом, взяв достойный реванш у «Тюмени» за субботнее поражение.

На текущий момент «Университет» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков.

1 и 2 декабря алтайская команда сыграет на своей площадке с командой «Трансгаз-Ставрополь» из Георгиевска.